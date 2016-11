Galerii: võidukas Conor McGregor tegi vabavõitluse ajalugu

Imemees Laine peegeldab Soome hoki töö vilju

Soome spordiavalikkus hullub. 18-aastane Patrik Laine liitus hooaja eel Põhja-Ameerika profiliigas ehk NHLis mängiva Winnipeg Jetsiga ning noor soomlane alustas ookeanitagust karjääri otsekui komeet. 14 mänguga visatud 11 väravat on ajalooline saavutus: mitte kunagi pole ükski alla 19-aastane mees sellist statistikat näidanud. Kaks korda on Laine kirja saanud kübaratriki ehk visanud ühes mängus kolm väravat. Ka see on rekord, kuna mitte keegi pole oma debüütaastal nii kiiresti kahe kübratrikini jõudnud. Lainest on saanud soomlaste au ja uhkus.