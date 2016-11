Schumacheri sõber lükkas kuulujutud legendi paranemisest ümber

Brawn rääkis intervjuus The Guardianile, et loodab muidugi legendi paranemisele, aga ta ei tea, kas see juhtub.

«Külastan oma kaaskonnaga endiselt Schumacherit. Loodame ja palvetame, et ühel päeval on ta jälle tema ise. Mulle omistati kunagi tsitaat, et ta seisund paraneb, aga ma ei mõelnud seda päris nii,» lausus Brawn.

«Schumacheri perekond nõuab õigustatult privaatsust ja ma pean seda austama. Seega ma ei taha tema seisundit kommenteerida peale selle, et loodan Michaelit kunagi näha sellisena, nagu ta meile meelde on jäänud,» lisas ta.

Seitsmekordne vormel-1 maailmameister Schumacher kukkus 2013. aastal Prantsusmaal suusatades nii rängalt, et vajas mitmeid operatsioone ja pole siiamaani õnnetusest taastunud.