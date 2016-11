Salumetsa presidendiks saamine sai veel kindlamaks

Ainsana oli võimalik tõsiselt võetav vastaskandidaat Atso Matsalu, kuid esmaspäeval teatas ta, et ei hakka Salumetsaga konkureerima. Varem käisid võimalike kandidaatidena jutust läbi ka mõned teised praegused alaliidu juhatuse liikmed, kuid tegelikult ei soovinud keegi neist presidendi rolliga kaasnevat vastutust võtta. Samas toetab neist enamik Salumetsa. Suure summa kokkukogumine pole aga sugugi kõigile jõukohane.

Korvpalliringkondades on ka oma kindel opositsioon ning nemad lootsidki eelkõige Matsalu kandideerimisele. Kuna endine tippkohtunik ning eelmistel valimistel Jüri Ratasele alla jäänud mees teatas oma loobumisest kõigest päev enne kandidaatide ülesseadmise tähtaja täitumist, ei jõutud leida ka alternatiivset kandidaati. Võimalik, et mõnda meest hirmutas presidendiks kandideerimisel fakt, et president peab tagama ka alaliidu eelarve.