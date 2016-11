Video: Mikkelsen kihutab lepingu suunas

Mikkelseni jaoks on tegemist väga tähtsa võidusõiduga. Tal pole järgmiseks hooajaks ühegi meeskonnaga lepingut ning Austraalias on võimalik näidata, mis klassist mehega tegu on.

Kui Volkswagen teatas, et nad järgmisel hooajal enam MM-sarjas ei osale, siis hakkasid meedias levima erinevad kuulujutud Sebastien Ogieri ja Jari-Matti Latvala tuleviku kohta. Mikkelsen jäi justkui tagaplaanile ning kuskilt pole läbi käinud, milliste tiimidega norralane läbirääkimisi peab. «Mina keskendun praegu ainult Austraaliale. Kui see tehtud saab, siis hakkame tuleviku suunas vaatama. Ega Monte Carlo pole enam kaugel,» ütles Mikkelsen.

Ralli avapäeva kokkuvõte: