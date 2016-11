Sotsiaalmeedia aitab: lootusetus olukorras olnud profirattur leidis Twitteri abiga uue klubi

25-aastane Koševoi postitas 19. oktoobril Twitterisse järgmise sõnumi: «Otsin 2017. aastaks tiimi. Ehk leidub mõni klubi, mis on minust huvitatud.»

Päev hiljem motiveeris ta postituse jagajaid: «Kui leian järgmiseks hooajaks meeskonna, pakun Teile kõigile kohvi!»

Reedel said kolm viimast hooaega Lampre-Meridas leiba teeninud mehe kannatused läbi ja ta raporteeris uhkelt: «Head uudised, sõbrad. Täna allkirjastasin lõpuks lepingu Pro Continental meeskonnaga. Stressirikas hooaeg on läbi.»

Klubi nime tänavuse San Luisi velotuuri viiendana lõpetanud ja Türgi tuuril mägironijate arvestuse teise koha saanud Koševoi veel ei avalikustanud.

