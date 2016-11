Eesti curlinguvõistkonnad osalevad Euroopa meistrivõistlustel

Eesti Curlingu Liidu presidendi Fred Randveri sõnul on Eesti võistkondadel võimalik eduka esinemise puhul jõuda turniiri kaudu maailmameistrivõistlustele ja olümpiamängude kvalifikatsiooni. «Eesti võistkondadel on täna kõik enda kätes, et jõuda 2018. aasta olümpiamängudele. Selleks on vaja võita B-grupp ja ka kvalifikatsioonimäng MMi kohale, millega garanteeritakse endale koht ka olümpiamängude kvalifikatsioonis,» sõnas Randver, kelle sõnul on võimalused Eesti võistkondadel olemas.

Eesti naiskond on 2014. ja 2015. aastatel mänginud A-divisionis ning maailmameistrivõistlustele pääsemiseks jäi viimati puudu vaid kaks punkti. «Tase A-grupi alumises ja B-grupi ülemises otsas on väga ühtlane. Eesti võistkondadel olid ka väga head võimalused end võistluseks ette valmistada - treeningtingimused on meil head, rahvusvahelisi turniire on olnud ka Eestis piisavalt ning võistkonnad said treenida ka Kanada treenerite juhendamisel,» lisas Randver.

Eesti naiskond võistleb sel aastal B-divisionis koos Inglismaa, Valgevene, Ungari, Läti, Leedu, Hollandi, Poola, Slovakkia ja Türgi naiskondadega. Laupäeval kohtub Eesti naiskond Türgi ja Slovakkia esindustega. Eesti curlingunaiskonda kuuluvad Triin Madisson, Kristiine Lill, Lembe Marley ja kapten Maile Mölder. Naiskonna treener on Erkki Lill.

Möödunud aastal C-divisionist kvalifitseerunud Eesti curlingumeeskond mängib nüüd taas B-divisionis Inglismaa, Belgia, Ungari, Läti, Hollandi, Poola ja Sloveenia meeskondade vastu. Curlingumeeskonnas mängivad Ingar Mäesalu, Johan Karlson, Tanel Toomaväli ja kapten Martin Lill. Meeskonna treener on Graeme Adam. Curlingumeeskond kohtub esimeses laupäevases mängus Sloveenia koondisega.

Euroopa meistrivõistlustel osaleb kokku 46 võistkonda. Euroopa meistrid curlingus selguvad 26. novembril. B-divisioni kaks parimat võistkonda tagavad endale pääsu 2017. aastal Euroopa meistrivõistluste A-divisioni.