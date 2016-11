Rakvere Tarvas alistas Valgevene meistriliiga liidri koguni 35 punktiga

Rakvere võitis esimese poolaja 41:28, mängu saatus otsustati lõplikult kolmandal veerandajal, mis võideti koguni 28:6. Tarvast vedasid ameeriklastest leegionärid Marcus Byrd 21 ja Justin Baker 19 punktiga. Siim-Markus Post lisas 12 punkti ja üheksa resultatiivset söötu. Borisfenile tõi Aleksandr Harkevitš 14 punkti.

Tarval on nüüd kirjas üks võit ja viis kaotust, millega ollakse B-grupis kuuendal ehk eelviimasel kohal. Borisfen on Balti liigas tunnistanud ainult kaotusi (0/6), aga Valgevene meistriliigat on alustatud kuue võiduga. Valgevenelaste ainus tõeline rahvusvahelise klassiga klubi Minski Tsmoki põhiturniiril kaasa ei tee.