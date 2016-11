Elav legend Ibrahimovic saab hiiglasliku kuju

Kokku on Ibrahimovic valitud Rootsi aasta jalgpalluriks 11. korral. Tänavu Manchester Unitedis mängiv Ibrahimovic lõpetas pärast suviseid Euroopa meistrivõistlusi koondisekarjääri. Kokku osales ta 114 Rootsi koondise mängus ning lõi 62 väravat.

Mitte ükski teine jalgpallur pole pärast 1946. aastat valitud Rootsi aasta mängijaks rohkem kui kahel korral. «See on täiesti uskumatu. Paljud mõtlevad: miks tema? Kuid pärast 15 aastat koondises tunnen, et mind hinnatakse. Tavaliselt valmistatakse sulle kuju pärast sinu surma, kuid mina olen veel vägagi elus,» sõnas Ibrahimovic järjekordset auhinda vastu võttes.

Ibrahimovici tervitas auhinnagalal video vahendusel ka tema PSG meeskonnakaaslane David Beckham. «Ta on võitja ja tema suhtumine pole kunagi muutunud. Olen õnnelik, et ta mängib nüüd Manchester Unitedis, minu meeskonnas. Aitäh, et oled minu sõber. Sa oled löönud palju ilusaid väravaid ning kui peaksin neist parima valima, siis kahjuks oli see värav Inglismaa vastu,» ütles Beckham.