Leicesteri vastuoluline hooaeg: Euroopas võidetakse rohkem kui kodus

City on viiest Meistrite liiga mängust viigistanud ühe ja võitnud neli ning koos on juba 13 punkti. Samal ajal on valitsevad Inglismaa meistrid koduses kõrgliigas suutnud 12 mängust võita vaid kolm ja 12 punktiga hoitakse alles 14. kohta.

Bruggest sai ühtlasi esimene meeskond, kes tänavu Leicesterile Euroopas värava on löönud, enne seda sooritasid vastased Kasper Schmeicheli valvatava võrgu suunas 54 pealelööki.

G-alagrupp:

1. Leicester City 13 punkti

2. Porto 8

3. Kobenhaagen 6

4. Brugge 0