Hamilton: oli olukordi, mis tundusid kummalised ning ebamugavad

Meeskonnakaaslase Nico Rosbergi järel hooaja üldarvestuses teisena lõpetanud Hamilton teenis küll kümme etapivõitu, võites sealjuures hooaja viimased neli GP-d, kuid kaotas sakslasele lõpuks viie punktiga.

Möödunud hooajal pakkusid kõneainet nii Hispaania kui Austria etapid, kus Mercedesed omavahel kokku põrkusid. Samas hooaja viimasel Abu Dhabi GP-l käskisid Mercedese juhid Hamiltonil tempot tõsta, mis Hamiltoni sõnul oli märk sellest, et tal ei lubatud Rosbergiga võidu sõita.

Hamiltonile maksid lõppkokkuvõttes tiitli Hiinas, Venemaal ja Malaisias tekkinud mootoriprobleemid. Hamilton ei täpsustanud, millise intsidendi kohta tema kommentaarid käivad, kuid ta viitas Mercedese meeskonna ebakindlusele teatud momentidel.

«Mõned intsidendid tundusid minu jaoks kummalised. Oli stsenaariumeid, mis tekitasid ebamugavust. Samas oleksin pidanud oskama neid oodata. Nii juhtub, kui oled mõnda aega tipus olnud. Meeskonna jaoks on keeruline, kui mõlemad piloodid sõidavad meistritiitli peale,» ütles Hamilton Autospordile.

Kuigi Hamiltonil ei õnnestunud neljakordseks maailmameistriks tulla, tunneb ta, et õppis möödunud hooajast palju. «Võitsin rohkem etappe ning kvalifikatsioone kui keegi teine. Olen sõitjana kasvanud ning samuti on mul oma kuttidega väga tugev side. See innustab mind järgmisele aastale vastu minema.»