Uhke kogu: Michael Phelps tõi oma kullavarud avalikkuse ette

Aasta lõpus andis Phelps intervjuu ka väljaandele Sports Illustrated ning loo fotosessiooni tarbeks otsis mees välja kõik oma 23 kuldmedalit ning demonstreeris neid. Loomulikult on ujuja ka ajakirja seekordsel esikaanel, kokku on ta selle au osaliseks saanud nüüd 12 korda.

After cementing his legacy as the greatest Olympian ever, @MichaelPhelps tells @SITimLayden why he’s retiring now https://t.co/14CNgKXbrb pic.twitter.com/rDYe1bi8Wv