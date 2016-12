Hull fotograaf, kes leiab kõikjalt inspiratsiooni

Ekstreemspordifotograaf Jaanus Ree (31) on mujal rohkem tuntud kui Eestis, ometi on tegemist ühe oma ala tipuga maailmas. Ree omapära on põhjalik eeltöö. Ta otsib objekti, vaatab üle valguse – milliseid värve ja varje pakub see öösel, õhtul, hommikul, päeval – ja kasutab palju lisavalgust.