Hiinlaste hullusel pole piire: Ronaldo eest pakuti 300 miljonit

Eile sõlmis 32-aastane Carlos Tevez Shanghai Shenhuaga lepingu, mis võis mitme meediaväljaande andmetel teha temast maailma kõige rikkama jalgpalluri. Nädalapalgaks ennustatakse kuni 800 000 eurot, see tähendab, et Tevez teenib enam kui ühe euro sekundis.

Hiinlaste rahamäed selliste tehingutega ei vähene, vaid selgub, et Aasia suurjõud on tippjalgpalluritele maksma veelgi enam. Cristiano Ronaldo agent Jorge Mendes avaldas, et Hiinast on huvi tuntud ka tema kliendi vastu. «Madridi Realile pakuti tema eest 300 miljonit eurot ning Cristiano aastapalgaks oleks saanud 150 miljonit. Raha pole siiski kõikvõimas, Madridi Real on tema unistuste klubi,» rääkis Mendes.