Galerii: purjetajad panid end jääkülmas vees proovile

Pirital võisteldi neljaliikmelistes võistkondades ning sõideti Pirita jõe suudmes nii-öelda endurance race’i formaadis ehk oli kindel ajalimiit ning loeti, mitu ringi iga võistkond selle jooksul teha jõudis. Teiste seas osalesid mitmed endised ja praegused tipp-purjetajad – Anna Pohlak, Anna Maria Sepp, Argo Vooremaa ja Lauri Väinsalu.

Kasutati paadiklassi RS Aero. Rammo valis enda sõnul meelega mitte olümpia paadiklassi. Samas saavad sellel sõitmisega hakkama kõik purjetajad. «See on Laseriga sarnane paadiklass, mida kasutavad harrastuspurjetajad. Lihtne paat. Tuleb korvpallikeeles selline tähtede mängu sarnane üritus, kus kõigil on võrdsed võimalused,» selgitas Rammo, kes on selle paadiga ise kaks korda sõitnud.