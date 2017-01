Transi duo liitus FCI Tallinnaga

Nii keskkaitsjana mängiv Nesterovski kui ka poolkaitsja Nesterov esindasid Infonetti ka aastalõputurniiril. Mõlema mehe näol oli eelmisel aastal Transis tegu kindlate algkooseisu meestega, vahendab Soccernet.

«Arvan, et liitumine FCI Tallinnaga on suur samm nii minu kui ka mu pere jaoks! Olen kindel, et annan klubi heaks endast kõik ja koos saavutame palju,» kommenteeris Nesterovski üleminekut.