Selgus U19 koondise lõplik koosseis Granatkini memoriaaliks

Eesti alustab alagrupiturniiri 8. jaanuaril mänguga Bulgaaria vastu, kaks päeva hiljem kohtutakse Kreekaga ja seejärel 12. jaanuaril Tadžikistaniga. Pärast alagrupiturniiri ootab eestlaseid ees kolm kohamängu.

„Kindlasti on see aasta alguses suurepärane võimalus mängida kuus tugevat mängu. Valikturniiri aastal on see poistele väga heaks võimaluseks saada mänguminuteid ja kogemusi. Lisaks saame uue treeneritetiimi ja meeskonnaga koos olla, et saavutada seda tunnet, mida me võistkonna sees soovime,“ ütles peatreener Lars Hopp.

„Justkui algab turniir ju väga varakult, sest mõned poisid alles alustasid treeningutega, aga meil on piisavalt suur arv mängijaid kaasas, et neil ülekoormust ei tekiks. Hea meel, et saame turniirist osa võtta ja vaatame, kuidas meil seal läheb,“ lisas Hopp.

Eesti U19 koondise kava alagrupiturniiril (algusajad Eesti aja järgi):

8. jaanuar kell 13:15 Bulgaaria – Eesti

10. jaanuar kell 11:00 Eesti – Kreeka

12. jaanuar kell 11:00 Tadžikistan – Eesti

Eesti U19 koondis:

Väravavahid

Ingmar Krister Paplavskis (17.05.1999) – Tallinna FC Flora

Henri Perk (14.10.1999) – Nõmme Kalju FC

Kaitsjad

Artjom Davõdov (04.03.1999) – JK Sillamäe Kalev

Marko Lipp (19.03.1999) – Tallinna FC Levadia

Freddie Heinmaa (22.11.1999) – Tallinna FC Flora

Artjom Ostrovski (24.05.2000) – Tallinna FC Infonet

Karl-Erik Pukk (13.06.2001) – Tallinna FC Flora

Markkus Seppik (16.04.2001) – Keila JK

Vsevolod Zassuhhin (16.01.1999) – Kohtla-Järve JK Järve

Robin Tarius (28.04.1999) – Türi Ganvix JK

Poolkaitsjad ja ründajad

Ilja Jazev (13.01.1999) – Kohtla–Järve JK Järve

Mario Kuokkanen (17.06.1999) – Rakvere JK Tarvas

Markus Lokk (18.02.1999) – Tallinna FC Levadia

Kermo Pihelgas (08.11.1999) – Nõmme Kalju FC

Kristofer Piht (24.04.2001) – FC Nõmme United

Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora

Kristofer Reinberg (04.02.1999) – Tartu JK Welco

Rasmus Saar (02.03.2000) – Tallinna FC Flora

Erik Sorga (08.07.1999) – Tallinna FC Flora

Markus Vaherna (27.01.1999) – Tallinna FC Levadia