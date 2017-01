IAAF ideest kõik maailmarekordid tühistada: see teeks kahju eelkõige puhastele sportlastele

Muuhulgas on vastuses kirjas, et ettepanekus pole midagi uut - sama seisukohta väljendas aasta tagasi ka Suurbritannia antidopingu boss Ed Warner.

«Me mõistame teie kahtlusi mineviku osas, mida te kirjeldate. Teame, et riiklikud dopingusüsteemid tootsid varasematel aegadel sportlasi, kes pole suure tõenäosusega oma rekordeid ausal moel püstitanud. Ent meie põhitähelepanu on ikkagi puhastel sportlastel, kes on rekordeid purustanud tänu raskele tööle ja pühendumisele,» seisis vastuses.

«Kui rekorditeraamatud kustutada, ei kaota puhtad sportlased ainult oma kohta ajaloos, vaid antakse mõista, et nad pole tippmarke püstitanud ausal teel,» lisas IAAF.