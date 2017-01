Piltuudis: Ogier' ettevalmistused Monte Carlo ralliks lõppesid kraavis

Nimelt tegi prantslane Prantsuse Alpides Monte Carlo ralliks valmistudes oma Ford Fiesta WRC-masinaga pirueti ning vigastas vasakut tagumist ratast ja auto vedrustust.

M-Spordi meeskonna juht Malcolm Wilson sõnas portaalile Autosport, et vahejuhtumist hoolimata on testimised hästi sujunud. «Oleme rahul testimistega. Tagasiside Sebastienilt ja Julienilt (Ogier' kaardilugeja Julien Ingrassia – toim) on olnud suurepärane ning nende suhtumine annab meeskonnale eelise,» rääkis Wilson eile pärast intsidenti. «Kaotasime vaid mõned tunnid väikse autovigastuse tõttu. Nüüd on kõik korras ning saame oma testimist jätkata,» lisas ta.

Monte Carlo ralli toimub 19.–22. jaanuaril.