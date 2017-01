Raport: kihlveopettuste arv kasvab, tekkimas uus trend

Petturlus on tennises endiselt päevakorral.

Tennise kokkuleppemängude, korruptsiooni jt ebameeldivate juhtumitega tegelev Tennis Inegrity Unit (TIU) avaldas eile oma 2016. aastat kokku võtva raporti. See on organisatsiooni esimene selline kokkuvõte ja midagi head sealt ei paista: pettustega püütakse raha teenida aina rohkem, üha enam tülitavad kihlveopetturid ja muidu ahistajad mängijaid sotsiaalmeedias. Ometi on hakatud rohkem määrama ka karistusi.