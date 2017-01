Anett Kontaveit sai Austraalia lahtiste avaringiks soodsa loosi

Varem on edetabelis praegu 120. kohta hoidev Kontaveit ja 21-aastane kreeklanna kohtunud kolm korda, kahel juhul on peale jäänud eestlanna ja korra Sakkari. Kõik kolm mängu peeti mullu, Gstaadis võitis Kontaveit liiva-saviväljakul 7:5, 6:1 ja Indian Wellsis kõvakattega väljakul 6:4, 6:3. Miamis jäi aga samuti kõvakattega väljakul 6:3, 6:1 peale Sakkari.

Sakkari on jõudnud suure slämmi turniiridel põhitabelisse neli korda, ent mitte kunagi teisest ringist kaugemale. Mullu võitis ta Austraalias pärast edukat kvalifikatsiooniturniiri avaringis hiinlannat Yafan Wangi, ent kaotas siis kolmes setis 7:6 (5), 2:6, 2:6 hispaanlannale Carla Suarez Navarrole. Parimal juhul on kreeklanna olnud maailma edetabelis 89. kohal.

Võidu korral ootaks Kontaveiti järgmises ringis kas 28. asetusega prantslanna Alize Cornet (WTA 31.) või teine prantslanna Myrtille Georges (WTA 197.). Kolmandas ringis oleks suur tõenäosus minna vastamisi maailma kolmanda reketi Agnieszka Radwanskaga.

Williamsit ootab kohe kõva proovikivi

Mulluses finaalis Angelique Kerberile kaotanud ja jätkuvalt maailma edetabelis sakslanna järel teist kohta hoidev Serena Williams sai avaringis vastaseks kunagise maailma 7. reketi Belinda Bencici, kes on praegu edetabelis 48. real. Hooaja varakult lõpetanud ameeriklanna naasmine on kulgenud üle kivide ja kändude, sest viimati kaotas ta Aucklandi turniiril veerandfinaalis maailma 69. reketil Madison Brengle'ile. Benciciga on ta varem mänginud kaks korda ja kummalgi on kirjas üks võit, seejuures jäi viimati 2015. aastal Kanada Masters-turniiri finaalis peale Bencic.

Esireket Kerber läheb avaringis vastamisi ukrainlanna Lesja Tsurenkoga (WTA 61.). Võrreldes Williamsiga on tema tabelipool paberil märksa kergem, sest kui ameeriklanna peaks avaringis Bencicist jagu saama, ootab teda teises ringis kas tunamullune Prantsusmaa lahtiste finalist Lucia Safarova (WTA 62.) või belglanna Yanina Wickmayer (59.).

Djokovicile samuti keeruline loos

Meeste tabelis kohtub esireket Andy Murray ukrainlase Ilja Martšenkoga (ATP 93.). Tabeli teine Novak Djokovic, kes äsja Doha turniiri finaalis Murrayst jagu sai, peab aga avaringis mõõtu võtma alati ettearvamatult hispaanlaselt Fernando Verdascolt (ATP 40.). Seejuures kohtusid mehed ka Doha turniiril ja Verdascol oli mängu käigus kasutada viis matšpalli, ent hispaanlane oskas ikkagi võidu käest anda.

Mullu lükkas Verdasco Austraalias konkurentsist näiteks Rafael Nadali. Peale Verdasco kuuluvad Djokoviciga samasse tabeliveerandisse veel näiteks Grigor Dimitrov, David Goffin ja Dominic Thiem.

Küll aga võib loosiga rahule jääda vigastuse tõttu maailma edetabelis alles 17. kohal olev Roger Federer, kes mängib avaringis kvalifikatsiooniturniirilt põhitabelisse jõudva mehega. Ka teises ringis on tema vastaseks kindlasti keegi, kes pidanud põhiturniirile jõudmiseks läbima kvalifkatsioonisõela. Kolmandas ringis võib šveitslast oodata 10. asetusega tšehh Tomaš Berdych.

Üheksanda asetuse saanud Nadal mängib avaringis sakslase Florian Mayeriga (ATP 49.), teises ringis ootab teda Küprost esindav Marcos Baghdatis (ATP 36.) või venelane Mihhail Južnõi (ATP 59.).