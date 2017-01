Hiina tõstjad jäetakse aastaks spordisaali ukse taha

ROK võttis hiinlastelt Cao Leilt, Chen Xiexialt ja Liu Chunhongilt kuldmedalid, kui oli 2008. ja 2012. aastal antud proovidele teinud kordusteste. Positiivsed proovid selgusid tegelikult juba eelmise aasta lõpus, kuid nüüd määras ROK patustajatele ametliku karistuse, mis võimaldab ka IWFil oma sanktsioone rakendama asuda.

IWF võttis uue reegli kasutusele mullu enne Rio olümpiamänge, et spordialal möllavale dopingukuradile veidigi päitseid pähe panna. Jutt käis seejuures just 2008. ja 2012. aasta proovide kordustestimisest. Samasuguse karistuse on juba saanud Kasahstani, Aserbaidžaani, Venemaa ja Valgevene tõstmisliidud.

Peale Hiina tõstjate põrusid kordusproovide testimise tulemusel ka Valgevene kuulitõukaja Nadežda Ostaptšuk ja tema koondisekaaslane Darja Ptšelnik. Praguseks 36-aastane Ostaptšuk kaotas positiivse dopinguproovi tõttu 2012. aastal Londoni mängude kuldmedali ja lisaks tühistati toona tema aastatel 2005-2007 tehtud tulemused. Nüüd aga võeti valgevenelannalt ka Pekingis saadud pronksmedal. Vasaraheitja Ptšelnik jäi ilma Pekingis saadud neljandast kohast.