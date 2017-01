Mourinho avalikustas, kellest võiks saada ManU uus kapten

Praegu täidab ManUs kaptenikohuseid kogenud Wayne Rooney, tema puudumisel saavad selle rolli endale Michael Carrick või Chris Smalling. Mourinho sõnul võib aga tulevikus kaptenipael olla hoopis ümber 23-aastase Pogba käe.

«Arvan, et tal on see olemas,» vastas Mourinhi küsimusele, kas Pogbal on potentsiaali kapteniks saada. «Arvan, et tal on olemas vajalik karismaatilisus, ambitsioon ja õige vaimne valmisolek. Ta on tõeline professionaal. Ta on nii noor ja juba nii paljude õigete omadustega, et arvan, et ta võiks saada kapteniks küll,» lisas ManU loots.