Kriitikud Klavani mängust: kindel ja rahulik, kuid ajuti lohakas

Kohalik väljaanne Liverpool Echo andis nii Klavanile kui ka tema keskkaitsepaarilisele Dejan Lovrenile hinde 6, sama kõrgelt hinnati veel Roberto Firminot ja Divock Origit. Noor äärekaitsja Trent Alexander-Arnold, Philippe Coutinho, Adam Lallana ja Emre Can said hindeks 7, väravavaht Simon Mignolet ning James Milner, Jordan Henderson ja Georginio Wijnaldum pälvisid hinde 8.

«Võitles hästi ja kogus mängu jooksul enesekindlust. Tegutses ka palliga hästi, kui kohati tugeva surve alla jäi,» kiitis Liverpool Echo Klavanit sõnades rohkemgi kui hindeid jagades. Lovreni kohta märgiti, et horvaat eksis küll vaid korra, kui tema pehme tagasisööt lubas avapoolajal Zlatan Ibrahimovicil Mignolet'ga silmitsi jõuda, kuid lisati, et niisugused vead võivad pidevalt kordudes saada väga saatuslikuks.

Tavapäraselt teistest kriitilisema tooniga This Is Anfield tõi samuti välja, et Klavani ja Lovreni mängus esines tänagi samasuguseid lohakushetki nagu kolmapäevases liigakarika poolfinaalkohtumises Southamptoni vastu. «Lovrenil on olnud nii palju aega end tõestada ning asjaolu, et Klavan peaks olema keskkaitsesse alles neljas valik, räägivad seda keelt, et probleem pole süsteemis, vaid mängijates,» leidis kolumnist James Nalton.

Eurosport andis Klavanile hindeks 7, hinnates Lovreni palli võrra kõrgemalt. Hinde 8 teenisidki vaid Lovren ja Mignolet, sarnaselt Klavanile peeti 7 vääriliseks veel Milnerit, Hendersoni ja Origit. Mängu parimaks valis Eurosport mitme ilusa tõrjega hiilanud Mignolet.

Mirror andis sarnaselt Liverpool Echole Klavanile hindeks 6, kuid oli sõnades samuti eestlase suhtes kiitev. «Tegutses lihtsalt, aga rahulikult. Hea tasakaalustav jõud kohati ülemäära innukale partnerile,» viitas Mirror Lovreni suunas, kes sai neilt siiski samuti hindeks 6. Kõrgemalt hinnati vaid kolme meest – Mignolet ja Henderson said mõlemad 7 palli, mängu parimaks valiti aga Milner, kes sai hindeks 8.

Sportsmaililt sai Klavan hindeks 6 koos märkusega: «Sai ülesandeks Ibrahimovici valvamise ja tegi seda üldjoontes hästi. Rootslast on aga raske kõik 90 minutit taltsutada.» Lovren pälvis hinde 7, hinde 8 vääriliseks ja ühtlasi mängu parimaks pidas Sportsmail Mignolet'd.

Dejan Lovren & Ragnar Klavan vs Man Utd



68% passing

6 tackles

12/16 headed duels

5 interceptions

20 clearances

1 block



Solid pic.twitter.com/G5Aa1hy1IK — LFC Stats (@LFCData) January 15, 2017