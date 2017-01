Nurmsalu: saime teada, et oleme asju õigesti teinud

«Oli hea nädalavahetus,» sõnas Nurmsalu. «Trenni on kõvasti raiutud. Kehakaal on isegi madalam, kui 2014. aastal Oslo MK-etapil 6. kohta saavutades,» oli eestlane oma seisundiga rahul.

Edasiseks ei ole täpset võistluskalendrit veel paika pandud. Eesootavatest Zakopane, Willingeni ja Oberstdorfi MK-etappidest on kokku plaanis osaleda kahel. Need kaks ootavad veel aga väljavalimist.

«Natuke on vaja puhata ka,» sõnas Nurmsalu, kes on sihikule võtnud ka Lahtis toimuva MMi. «Praeguse seisuga olen Lahtisse minemas. Laias laastus on seis sarnane nagu omal ajal pooleli jättes. Saime teada, et oleme seni asju õigesti teinud.»