Arsenali täht tunnistas üles maksupettuse

27-aastane Sanchez pidanuks nimeõiguste pealt saadud tasult maksma 983 443 eurot, kuid vältis seda, kasutades Maltal asuvat Numidia Tradingu nimelist firmat. Tänaseks on tšiillane võlgnevuse tasunud ning sestap eeldatakse, et ta pääseb kokkuleppe sõlmimisega. Seaduse järgi võib palluri küll ka vangi mõista, ent nii kaugele asi ilmselt ei lähe.

Sanchez on üks paljudest Barcelona praegustest ja endistest mängijatest, kes on maksude vältimise tõttu seadusega pahuksisse sattunud. Kohtus on pidanud oma tegude kohta aru andma ka Lionel Messi, Neymar, Javier Mascherano, Dani Alves ja Adriano.