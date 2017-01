Video: raske võidu saanud Wawrinka tabas vastast valusasse kohta

Wawrinka oli tegemas kindlat äralööki, mida Klizan ootas, kuid slovakk ei arvanud, et pall just nii valusalt teda tabab. Wawrinka hüppas üle võrgu ja vabandas tehtud teo eest. «Ma tahtsin olla kindel, et temaga on kõik korras ning ma sain sellest aru,» rääkis Wawrinka intsidendist. «Ma palun vabandust, et tabasin teda valesse kohta, kuid kõik lõppes hästi,» lisas ta.

«Ma olin mängimise lõpetanud. Ta oleks võinud ükskõik, kuhu mujale lüüa, kuid sellegipoolest tabas ta mind,» kommenteeris Klizan.

Tõelise maratonkohtumise ehk kolm tundi ja 24 minutit kestnud mängu võitis viimaks Wawrinka 4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4.

Video olukorrast: