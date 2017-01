Peagi emaks saav tippvehkleja Katrina Lehis saab EOK toetust edasi

Lehis kuulub 2016. aasta Eesti Olümpiakomitee EOK «Märka järgnevat põlvkonda» koosseisu ning EOK peasekretäri Siim Suklese kinnitusel anti toetussumma selle eest kõikidele sportlastele kätte juba eelmisel aastal, kui sinna valitud nimed teatavaks tehti.

Lisaks saab Lehis EOK-lt igakuist C-kategooria toetust, mis on 500 eurot. Vastavalt olümpiakomitee juhendile kinnitatakse C-kategooria toetust saavate sportlaste nimekiri aastaks ja seega jääb ka Lehise toetus püsima. «Oma 500 euro suurust toetust saab ta ikka edasi. See on hea, sest siis summa koguneb ja kui ta sporti tagasi tuleb, saab selle abil edasi treenida,» rääkis Sukles.

Lisaks olümpiakomitee summadele peaks vehkleja toetamist jätkama ka sponsorid. «Niipalju kui mina ise tean, peaksid kõik toetajad ikka jätkama,» selgitas Lehis.