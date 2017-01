Täna: kas Klavan saab Liverpooli karikamängus taas puhkust?

Matip keeldus esindamast Kameruni koondist, kuid FIFA hoiatas Liverpooli, et Kameruni alaliit võib keskkaitsjal käimasoleva Aafrika Rahvuste Karikaturniiri ajal Liverpooli eest mängimise keelata. Inglismaa ajalehtede väitel kaalus Liverpool korraks isegi võimalust Matip täna väljakule saata, et sundida FIFAt selget otsust vastu võtma, kuid eile selgus, et liisk Matipi saatuse osas langeb reedel.

«Kui FIFA avab juhtumi, siis selle arutamine võib aega võtta 7 kuni 10 päeva. See tähendab, et lisaks Manchester Unitediga peetud matšile jääksid Matipil kindlasti vahele mängud Plymouthi ja Swanseaga. Isiklikult arvan, et nad ei ava juhtumit,» sõnas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp eile.

Seega on ülimalt tõenäoline, et Matip täna ei mängi, kuid avakohtumise põhjal otsustades võib puhkepäeva saada ka Klavan. Liverpool saatis kümne päeva eest peetud mängus platsile väga noore koosseisu, kus ühe keskkaitsjana tegutses 19-aastane Joe Gomez ja tema partneriks oli kogenud Lucas Leiva.

Arvestades, et Klavan mängis pühapäeval liigamängus Manchester Unitediga 90 minutit ja juba laupäeval ootab Liverpooli ees kodune liigamäng Swanseaga, võib Klopp anda eestlasele tänagi vaba päeva. Teisalt ei saa ka välistada, et laupäevaks tehakse panus juba Matipi mängimisele ja Klavan saadetakse täna väljakule.

Liverpool on viimases neljas mängus võiduta jäänud, sest lisaks 0:0 viigile tugevuselt neljandas liigas palliva Plymouthiga tehti koduliigas 1:1 viik Manchester Unitediga ja enne seda viigistati 2:2 Sunderlandiga. Liigakarika poolfinaalis kaotati aga avamäng võõrsil 0:1 Southamptonile.

Liverpooli ja Plymouth Argyle'i karikamäng algab täna õhtul Eesti aja järgi kell 21.45.