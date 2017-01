Briti tippsprinterid sattusid raskesse mootorrattaõnnetusse

Sportlased olid Tenerifel treeninglaagris, kui nende mootorratas põrkas kokku valel teepoolel liikunud autoga. Guardiani väitel oli auto roolis turist. 31-aastasele Ellingtonile on juba tehtud mitu operatsiooni, sest ta murdis õnnetuses jalaluud ning vaagnaluu. Tema vigastused pole eluohtlikud, kuid piisavalt tõsised, et tippsporti naasmine kahtluse alla seada, kirjutab Guardian. Levine’i vigastused on kergemad.

Ellington osales suvistel Rio olümpiamängudel 100 meetri jooksus ja 4x100 meetri teatejooksus. 2014. ja 2016. aasta Euroopa meistrivõistlustel kuulus ta kuldmedali võitnud Suubritannia teatenelikusse. 27-aastane Levine oli samuti 2014. aasta EMi kuldse neliku liige, kuulus Rios Suurbritannia 4x400 meetri teatenelikusse ning võitis teatemeeskonna koosseisus kuldmedali ka 2013. aasta sise-EMil.