M-Spordi juht kiitis Tänaku tiimikaaslast: Ogier on juba praegu teinud meeskonna paremaks

«Tema intensiivsus on koheselt nähtav, ta proovib kõiges astuda ühe sammu rohkem, ta jahib paremaid tulemusi kõikides valdkondades ja teeb kõike, et asju paremaks muuta. Oleme juba näinud paari väikese asja puhul strateegilistes küsimustes, kuidas ta need paremaks teeb, ja mõtleme omaette, kuidas me ise selle peale ei tulnud,» rääkis Wilson Ogierist, kes on neljal viimasel aastal tulnud maailmameistriks.

«Oleme juba praegu näinud kasu sellest, et ta meeskonnaga liitus. Arvan, et selleks tuleb vaadata kas või ainult tema testikatse aega. Tean, et testikatse on testikatse ning sellest on raske järeldusi teha, aga ta lihtsalt istus autosse ja sõitis sellise aja,» kiitis Wilson. «See on muljetavaldav ja ausalt öeldes just seda me temalt ootasimegi.»