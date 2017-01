Hukkunu lähedastele kaastunnet avaldanud Tänak: täna tuleb raske päev

Täna hommikul avaldas hukkunu lähedastele kaastunnet ka Eesti rallimees Ott Tänak. «See on päevale kurb algus, kui kuuled kohe nii traagilisi uudiseid. Minu kaastunne hukkunu lähedastele,» kirjutas Tänak sotsiaalmeedias.

Avapäeva järel 5. kohta hoidev eestlane tunnistas M-Spordi kodulehele, et eilne võistluspäev oli keeruline ning midagi lihtsat ei ole oodata ka täna.

«Rajal valitsesid väga keerulised olud. Auto tundus aga väga hea, kuid peame veel leidma oma rütmi. See on alles algus, kuid tulime sellest läbi ja see on hea,» sõnas Tänak.

«Ees ootavad väljakutseid pakkuvad kiiruskatsed ning seega peame olema keskendunud,» lisas ta.