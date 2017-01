Foto: tüdruksõbra tapnud Oscar Pistorius muudab teadlikult oma välimust

Pistoriusele määrati Steenkampi tapmise eest kuue aasta pikkune vanglakaristus. Prokurörid üritavad juhtumile siiski veel uut käiku anda ja nende sooviks on vähemalt 12 aasta pikkune karistus, vahendab The Sun.

Meediaga suhelnud Pistoriuse lähedased on aga kindlad, et järgmisel kuul saab kohtutee lõplikult läbi ja peagi võiks ehk loota ka ennetähtaegset vabastamist.

Juba mõnda aega on ringelnud kuulujutud, et Pistorius üritab oma välimust muuta, et hiljem oleks lihtsam tavaellu sukelduda. Tema onu Arnold Pistoriuse poolt postitatud fotolt on näha, et endine olümpiasportlane on kasvatanud endale habeme ning hakanud kandma prille. Lisaks on ta lõpetanud senisel kujul trenni tegemise ehk ta on kaotanud tunduvalt lihasmassi ning näeb võrreldes varasemaga tunduvalt kõhnem välja.

Järgmisel kuul möödub juba neli aastat Pistoriuse poolt toime pandud tapatööst, kui ta tulistas läbi vannitoa ukse Steenkampi. Pistorius ise on jäänud versiooni juurde, et tema arvates tegutsesid vannitoas röövlid ja seetõttu ta tule avaski.

Pistorius on fotol alumisel real parempoolne meesterahvas.