Lembitu Kuuse maetakse kahe legendaarse olümpiavõitja kõrvale

«See oli asjaolude kokkulangemine, et Lembitu maetakse kuulsate spordimeeste kõrvale. Lembitu on kindlasti selleks vääriline mees,» sõnas Postimehele ERRi sporditoimetuse juhetaja Rivo Saarna.

Kuuse leinatalitus Eesti Televisiooni 1. stuudios (Gonsiori 27) algab pühapäeval, 22. jaanuaril kell 12. Sellele eelneb avaliku hüvastijätu aeg vahemikus 11.00-12.00.

Telemaja ruudulises fuajees (Gonsiori 27) on avatud mälestuste- ja kaastunderaamat, see jääb avatuks kuni Lembitu Kuuse ärasaatmiseni.

Ants Antson on 1964. aasta Innsbrucki olümpiavõitja 1500 m kiiruisutamises ja Kristjan Palusalu 1936. aasta Berliini olümpiamängude kuldmedalist kreeka-rooma maadluse ja vabamaadluse raskekaalus. Antson on esimene eestlasest olümpiavõitja talimängudel. Palusalu on esimene kahekordne eestlasest olümpiavõitja.