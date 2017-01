Golden State Warriors alistas otsese konkurendi

Kevin Durant visaks Warriorsi võidumängus 32 punkti, Stephen Curry lisas 24 silma. Rocketsi poolelt oli kolmikduublile lähedal James Harden, kes viskas 17 punkti, andis 11 korvisöötu ning võttis 7 lauapalli. «Ega me selle mängu üle õnnelikud ei ole. Muud mul öelda pole, me kaotasime. See mäng ei lugenud rohkem kui teised, mängime ka homme ning peame selleks valmis olema,» andis Harden kaotuse järel selgitusi.

Mänguõhtu ühes tasavägisemas lahingus olid vastamisi Portland Trail Blazers ja Philadelphia 76ers. Mängu võitja selgus 5 sekundit enne mängu lõppu, kui 22 punkti visanud Robert Covington tabas Philadelphia poolelt kaugviske. Võitjate resultatiivseim oli 24 punktiga Ersan Ilyasova. Portlandi parim oli 30 silma visanud Damian Lillard.

Põnevusetenduse pakkusid ka Utaz Jazz ning Dallas Mavericks, kes otsustasid võitja alles lisaajal. Tänu Rudy Goberti 27 ning Gordon Hayward 26 punktile oli võidukas Jazz, alistasdes Mavericksi 112:107. Kaotajate parim oli 19 punkti visanud Harrison Barnes.

Teised mängud:

Charlotte Hornets - Toronto Raptors 113:78

Orlando Magic - Milwaukee Bucks 112:96

Atlanta Hawks - Chicago Bulls 102:93

Memphis Grizzlies - Sacramento Kings 107:91

New Orleans Pelicans - Brooklyn Nets 114:143

Los Angeles Lakers - Indiana Pacers 108:96