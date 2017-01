Tänak: oli keeruline päev, kuid suutsime puhtalt sõita

«Täna oli keeruline päev, aga elasime selle ilusasti üle ning suutsime puhtalt sõita, mis ongi vast kõige olulisem Monte Carlo rallil,» kirjutas Tänak oma Facebooki lehel.

Tänak sõitis kogu päeva kolmandal kohal, kuid päeva viimasel ehk 13. kiiruskatsel tabas ebaõnn rallit juhtinud belglast Thierry Neuville'i (Hyundai), misjärel tõusis eestlane üldarvestuses teisele kohale.

«Homme on jällegi hoopis teistsugused katsed. Ilmaennustus näitab keerulisi olusid, kuid peame katsuma olla targad ning auto kenasti koju tooma,» sõnas saarlane homse ehk viimase rallipäeva kohta.

Homme sõidetakse kokku neli kiiruskatset, millest esimene algab Eesti aja järgi kell 10.22.

