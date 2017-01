Piltuudis: Arsenali staari püütakse klubis hoida kummalise võttega

Arsenal võõrustas pühapäevases Inglismaa kõrgliiga mängus Burnley meeskonda, ent kohtumise skoorist ehk isegi rohkem tõmbasid tähelepanu Arsenali kodustaadionile üles riputatud plakatid, kus kujutati Sanchezt tema kahe koeraga. Nimelt pole Arsenali poolehoidjate jaoks mingi saladus, et Sanchez on oma koerte, Atomi ja Humberiga väga lähedane: Tšiili koondislane on neile isegi eraldi Instagrami konto loonud. Nüüd leidsidki Londoni klubi toetajad, et kuna hetkel pole teada, kas Sanchez pikendab Arsenaliga oma lepingut, võiks mehe poolehoidu püüda tema koertest tehtud plakatitega.