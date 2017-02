Fotod: Rosenberg võitis rahvusvahelisel mitmevõistlusel isikliku rekordiga esikoha

Teine päev:

Laupäevane võistluspäev algas 60 meetri tõkkejooksuga, mille võitis austerlane Dominik Distelberger (8,07). Teise koha sai jaapanlane Akihiko Nakamura (8,22) ning kolmas oli Hans-Christian Hausenberg (8,24).

Teivashüppes läks alavõit kolme mehe vahel jagamisele. Nii Rosenberg, Hausenberg kui Distelberger sai kõik kirja 4.87 ning teenisid ala eest 871 punkti.

1000 meetri jooksus oli kiireim jaapanlane Akihiko Nakamura ajaga 2.37,01. Rosenberg hoidis oma põhilisel konkurendil Distelbergeril silma peal ning lõpetas jooksu tema järel neljandana (2.42,96).

Esimene päev:

Avaalal ehk 60 meetri jooksus oli kiireim austerlane Dominik Distelberger ajaga 6,92. Hans-Christian Hausenberg sai ajaks 6,98 ja Rosenberg 7,01. Distelberger võitis tulemusega 7.51 ka kaugushüppe, Hausenbergi parimaks jäi 7.35 ja Rosenbergil 7.25.

Kuulitõuke võitis tulemusega 13.94 Mikk-Mihkel Arro, Rosenberg sai kirja 13.62. Distelberger suutis parimal katsel saata kuuli 12.82 ja Hausenberg 12.81 peale. Päeva viimasel alal ehk kõrgushüppes hiilgas Rosenberg, kes ületas koguni 2.13. Peale tema sai kahest meetrist jagu veel 2.07 hüpanud Risto Lillemets.

Kuna austerlase parimaks jäi 1.95 ja Hausenbergil 1.89, on Rosenbergi edu avapäeva järel kindel. Distelberger (3262) kaotab talle 121 ja Hausenberg (3148 p) 235 punktiga. Isikliku rekrodi graafikut edestab Rosenberg juba 190 punktiga, tema senine tipptulemus on mullu samal võistlusel kogutud 5723 punkti.