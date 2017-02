Kreml BBC vutihuligaanide dokumentaalist: inglased on silmakirjalikud

«Arvestades, et Inglismaa jalgpallihuligaanid on nii mõndagi korda saatnud, ei ole neil sobilik seda teemat selliselt üles võtta,» ütles Peskov. Venemaa spordiminister Pavel Kolobkov nimetas dokumentaalfilmi järjekordseks provotsiooniks. «Tegu on järjekordse kampaaniaga, et meie ettevalmistusi maailmameistrivõistlusteks häirida. Olen kindel, et konföderatsioonide karikas ja MM toimuvad mõlemad probleemideta,» ütles ta.

Maailmameistrivõistluste korralduskomitee esimees Aleksei Sorokin nimetas filmi väljamõeldiseks. «Olen kindel, et kõik jalgpallisõbrad, kes meile külla tulevad, tunnevad end siin ohutult.»