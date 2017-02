Piltuudis: Inglismaa meeskonna väravavaht maiustas keset mängu pirukaga

Inglismaa viiendas liigas mängiv Sutton võttis eile koduplatsil vastu Arsenali, kes võitis mängu seisuga 2:0. Mängutulemusest rohkemgi on aga kõneainet pakkunud Suttoni varuväravavaht Wayne Shaw, kes platsile küll ei saanud, kuid tegi matši ajal tegusid mujal.

Esmalt nähti 45-aastast ja rohkem kui 125 kg kaaluvat Shaw'd poolajapausil baaris, kus ta ühe BBC ajakirjaniku väitel jõi õlut. Teisel poolajal pakkus aga Suttoni puurilukk veel omapärasema vaatepildi, kui hakkas keset mängu varumeeste pingil pirukat sööma.

I kid you not. Sutton reserve keeper Wayne Shaw is in the bar at half-time. pic.twitter.com/f7014pXRBP