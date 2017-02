Galerii: Flora noor meeskond lükkab tiitlipained teiste õlule

Kui eelmisel hooajal kandis kaptenipaela Gert Kams, siis tänavuseks on see usaldatud poolkaitsja Brent Lepistu käsivarrele. Mingit paleepööret ei maksa selle käigu tagant siiski otsida, põhjus on treenerite soovis anda Kamsile pisut rohkem aega perele pühenduda. «Leiti, et mina olen õige mees seda rolli täitma. Mõelda polnud midagi, olen nõus seda meeskonda vaadates vastutuse võtma ja mulle teeb see ainult heameelt,» lausus Lepistu. «Arvan, et mul on olemas ka vajalikud isikuomadused.»

Kuna Florast on lahkunud mitu kogenud mängumeest eesotsas Markus Jürgensoni ja Andre Froloviga, vaadatakse Lepistu otsa senisest varem ka mängulises plaanis. «Nõus, et uued mehed peavad hakkama pead tõstma – ka minul on see vastutus. Pean näitama, et olen üks kogenumatest. Aga liigselt ei tohi ennast sellega vaevata, tuleb meeskondlikult mängida.»

Lepistu arvates võisid tiitlipained Florale mullu liiast olla, tänavu on neil aga pingevabam mängida. «Kõik ennustasid, et meie oleme see meeskond, kes peaks tiitli võtma. Esimesel poolel aastast see isegi kammitses meid, aga pigem on noorele meeskonnale see kasuks, et meid favoriidiks ei tembeldata.»

Pijpers ja distsipliin käivad käsikäes

Floraga on talvel liitunud Tammeka poolkaitsja Martin Miller ning kaitsjad Märten Kuusk ja Marco Lukka, samuti on mitu mängijat duublist põhikoosseisu edutatud. Lepistu sõnul on uued mehed hästi koosseisu sulandunud. «Noored kiired teravad poisid. Arvan, et kui nad saavad meistriliiga kogemuse kätte, on neist kindlasti abi,» sõnas ta.

Uue peatreeneri Arno Pijpersi käekirja kohta lausus Lepistu vaid ühe märksõna: distsipliin. «Ei ole enam sellist uisapäisa rünnakule jooksmist. Olen nõus, et see oli väga atraktiivne, aga eriti noore meeskonnana peame natuke muutma oma filosoofiat – kaitse lukku panema ja üritama rünnakul ära nõelata. Ma ei väida, et oleme nüüd suurte vastu kontrarünnakutele panustav sats, aga pigem mõtleme kaitsvamalt. Hooajaeelsetes mängudes ei ole meil veel pallivaldamine nii hästi õnnestunud, aga loodan, et see hooaja edenedes paraneb,» sõnas Lepistu.

Pijpers märkis, et hindab eelkõige kõrgelt meeskonna koosnemist kodumaistest mängijatest – välismaalastest kuulub Flora nimekirja vaid grusiin Zakaria Beglarišvili ning tedagi nimetas hollandlane muigamisi juba eestlaseks. «Kui mängisime üleeile Vilniuse vastu, rääkisin nende treeneriga. Ta ütles, et neil on kaheksa välismaalast – kaheksa! – ja ainult üks mängija, kes oli pärit Vilniusest,» meenutas Pijpers.

Kasvatatakse koondisemehi

«Flora on meeskond, mis vastutab Eesti jalgpalli arendamise eest. See on kasvav meeskond, mis peaks paar järgmist aastat koos mängima. Peame saama füüsiliselt tugevamaks, kuid see tuleb ajaga, nagu ka ka kogemused. Tulemused peavad paranema läbi terve algava hooaja, et tõusta kõrgele tasemele mitte ainult Eestis, vaid ka rahvusvahelisel tasandil. Mängijad peavad jõudma rahvuskoondisesse,» sõnastas Pijpers eesmärgid.

Tammekast Florasse kolinud Miller hindab kõrgelt Eesti tippklubis valitsevat konkurentsi. «Olen senise paari kuuga väga rahul, meeskond on mind hästi toredalt vastu võtnud. Tegin õige valiku! Mida kõvem konkurents, seda paremini ise arened. Suures jalgpallis võideldaksegi oma koha pärast. Kõik on enda kätes, tuleb kõvasti trenni teha ja püüda põhikoosseisu kohta,» sõnas Miller, kes ei soovinud meeskonna nooruse taha pugeda. «Meil on igas liinis vähemalt üks kogenud mängija olemas – Gert Kams, Rauno Alliku, Zaka.»