Ülikiire Tänaku tõttu võetakse rallide kiiruskatsed teravama pilgu alla

Tänak läbis Rootsi rallil kiiruskatse Knon 1 keskmise kiirusega 137,8 km/h, kuid FIA soovib, et keskmine kiirus jääks alati alla 130 km/h. FIA rallidirektori Jarmo Mahoneni sõnul hakatakse edaspidi kiiruskatseid täpsemalt jälgima, vahendab Ford Authority.

«Sellised kiiruskatsed õpetavad meile, et me peame olema tähelepanelikumad, kui rallide korraldajad tahavad kavva võtta uusi kiiruskatseid. Me peame minema ise asja kohapeale uurima,» rääkis Mahonen. «Kui näeme, et keskmine kiirus võib küündida 130 km/h, siis peame sekkuma.»

Mahoneni sõnul võivad nad hakata jagama soovitusi, et kasutusele tuleks võtta kitsamad teed, mis aitaksid keskmisi kiirusi vähendada.

Nii tunnistaski Mahonen, et Tänaku kiirusrekordis ei saa süüdistada ainult uusi WRC autosid, kuna ka eelmise aasta masinad suutsid näidata keskmist kiirust üle 130 km/h.