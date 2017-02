Lahti MMil võetakse dopingupatuste leidmiseks vereproove

Lisaks andis Rahvusvaheline Suusaliit teada, et Lahtis võetakse dopingukontrolli kutsutud sportlastelt ka vereproov, kirjutab mtv.fi.

Dopinguproove analüüsitakse Helsingis ja seejärel pannakse need kümneks aastaks hoiule, et seejärel proove uuesti testida. Kümne aasta pärast tehakse teste juba uuema tehnoloogiaga, et avastada aineid, mida praegused proovid veel ei suuda.