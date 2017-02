Endine korvpallitäht: mind kiusati, sest olen hetero

30-aastase Wigginsi sõnul on naiste NBA ehk WNBA väga karm liiga, kus mängida. Just mürgine keskkond viis Wigginsi otsuseni karjäär lõpetada. «Mulle ei meeldi WNBA kultuur. Ma ei taha liiga palju paljastada, aga minu vastu oli see väga mürgine,» vahendab BBC Wigginsi sõnu.

«Ütleksin, et 98 protsenti naistest, kes mängivad WNBAs, on homod. Seal kehtis palju erinevaid reegleid,» jätkas Wiggins, kes treenib nüüd selle nimel, et saada professionaalseks rannavolle mängijaks.