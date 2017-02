Pikalt liidrina seisma pidanud Ilves: ei tea, kas kangetest jalgadest midagi järgi jäi

Tüütust kohustusest pääses ta alles hüppevõistluse lõpus, kui kaks Saksamaa staari Eric Frenzel ja Johannes Rydzek eestlase tulemuse üle hüppasid. «Oleks neile ka ära teinud, siis oleks juba endal ka imelik olnud,» ütles ta pärast võistluse lõppu.

Ilves oligi rõõmus ja põhjust oli selleks küllaga, sest 98-meetri pikkust hüpet polnud ta suutnud näidata isegi treeningutel. «Sain otsale ilusti pihta ja tuul ka toetas. Väga hea hüpe minu poolt. Alguses oli emotsioon päris kõva ja eks väike üllatus oli, et nii pikalt liider olin. Ajas enne suusavõistlust pulsi üles,» rääkis elvalane.

Mis suusatamises juhtuma hakkab? «Pidin pärast liidriks minekut kogu aeg seisma, isegi istuda ei lubatud. Liidri värk. Eks näha ole, mis nendest kangetest jalgadest nüüd suusadistantsiks järele jääb. Vaatame, kuidas närv vastu peab. Koht on kolmas, aga pärast mind tuleb hirmus punt. Sisuliselt on kuni 20. kohani tegu ühisstardist sõiduga. Nüüd tuleb teha lihtsalt väga hea sõit,» lausus Ilves ja kinnitas, et jääks rahule 20 parema seas lõpetamisega. Sama eesmärgi pani ta endale ka enne MMi algust.

10 km murdmaadistants algab kell 13.30.

Seis hüppevõistluse järel:

1. Eric Frenzel (Saksamaa) 128,1 punkti

2. Johannes Rydzek (Saksamaa) 124,5 punkti (ajaline kaotus suusasõiduks +0,14)

3. Kristjan Ilves (Eesti) 122,2 punkti (+0,24)

4. Bernhard Gruber (Austria) 121,6 punkti (+0,26)

5. Mario Seidl (Austria) 120,8 (+0,29)

6. Akito Watabe (Jaapan) 120,3 (+0,31)

