Tänak oma esimesest rallist: sõitsin neli kilomeetrit ja tegin avarii

«Esimest korda sõitsin rallikrossi, aasta oli siis 2003 või 2004. Sõitsin siis Volskwagen Sciroccoga. See oli vana auto, 86. või 87. aasta mudel. Mootor oli sellel 2.0-liitrine – see oli väga võimas. Auto kere aga nii hea ei olnud, eriti võrreldes tänaste WRC-autodega,» ütles Tänak. «Saams, kui sa alustad mitte nii lihtsalt juhitavate autodega, siis pead sa rohkem vaeva nägema ning see tuleb kasuks.»

Oma esimese ralli sõitis Tänak Volskwagen Golf MK II roolis. «Sõitsin neli kilomeetrit ning tegin avarii, surusin juba tol ajal kõvasti. Sõitsin autolt nurga maha. Pärast seda õppisin natue rohkem, kuid mäletan tänaseni oma esimest nelja kilomeetrit.»