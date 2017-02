Hõbeda võitnud Kalla ei jõudnud Björgenit ära kiita

«Võita 41 sekundiga. See on väga suur vahe,» ütles Kalla. «Mul tekivad sellest rääkides külmavärinad. Marit on läbinud imelise teekonna ning täna… see oli võimas.»

«Loodan, et inimesed saavad aru, kui suur võit see oli. Ta on kogu hooaja tugev olnud, kuid MMil sellist klassi näidata – see on tõesti suur asi,» kiitis Kalla karjääri 16. MM-kulla võitnud Björgenit.