Video: Bottas sõitis Barcelonas vastu seina, parimat aega näitas Räkkönen

Räikkönen, kes sõitis kokku 108 ringi, kasutas kiireimal ringil pehmeid rehve. Teise aja sõitnud Hamilton sai kirja 66 ringi ning kasutas erinevalt Räkkönenist oma parimal ringil ülipehmeid rehve. Tänavu Mercedesega liitunud soomlane Valtteri Bottas tegi testil spinni ning sõitis vastu seina, kuid midagi tõsist ei juhtunud.

.@ValtteriBottas



8️⃣0️⃣ laps this afternoon



… it wasn’t all plain sailing #F1Testing #F1 pic.twitter.com/AERmDr2ufX