Rootslased pritsivad sappi: Soome kullamees tunnustas petist!

Niskanen lausus Lahti MMil 15 km klassikadistantsil esikoha kindlustanuna Rootsi telekanalile STV, et pühendab võidu oma lapsepõlveiidolile. «Olen kaua unistanud, et saaksin ühel päeval sama heaks kui Mika Myllylä. Ja nüüd olengi maailmameister,» sõnas Niskanen.

Expressen lajatas seepeale oma loole pealkirjaks: «Tunnustas kohe pärast võitu petturit». Varasemas usutluses oli Niskanen Expressenile pihtinud, et ta on pidanud kogu elu 2001. aasta Lahti MMi dopingutondi varjus veetma. «Loodan ja usun siiski, et pärast toonast skandaali muutus kõik ning oleme saanud alustada puhtalt lehelt,» sõnas ta.

Myllylä jäi 2001. aastal koos teiste soomlastega vahele EPOt maskeeriva Hemohesi kasutamisega ning sai kaheaastase võistluskeelu. Pärast seda läks olümpiavõitja elu allamäge ning 2011. aasta juulis leiti ta oma kodust surnuna.