Lewis Hamilton avalikustas oma tundliku poole

Tänavu Williamsi meeskonna eest sõitma hakkav Stroll on koos kolleegidega praegu Barcelonas, kus peetakse hooajaeelne testisõit. Paraku ei saa 18-aastane kanadalane tänasel viimasel testipäeval rajale minna, sest kihutas eile oma masinaga vastu seina ja kahjustas selle esiosa nii tugevalt, et täna teda rajale ei lubatud.

Mercedesega kihutav Hamilton tunnistas, et tunneb uuele poisile kaasa: «Tunnen talle selles mõttes kaasa, et nii võimsate ja kiirete autode tõttu on nii lühikese testiperioodi jooksul kõige raskem aasta, kui vormel-1 sarja tulla.»