Marko Albert jahib Uus-Meremaa Ironmanil kõrget kohta

«Peale 36 tunni pikkust reisi leidsin ennast tagasi riigis, mida sean kodumaa järel teisele kohale. Taupos on mul olemas nii oma massöör, mehaanik kui ka kodumajutus, kelle abil ma 2014. aasta võistlusel siin edu saavutasin. Ka seekord on nad minu seljataga,» jätkus kõrget kohta ihkaval Albertil Uus-Meremaa võistluse kohta üksnes positiivseid sõnu.

Lõviosa ettevalmistusperioodist Lanzarotel treeninud Alberti sõnul tõotab heitlus poodiumikohtadele tulla korralik. Tugevatest konkurentidest on Uus-Meremaal stardis näiteks eurooplased Marino Vanhoenaker ja Cyril Viennot, aga ka kohalikud superstaarid Cameron Brown ja Terenzo Bozzone.